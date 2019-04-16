Экономика
Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБКоммерсантъ вчера в 18:28
Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ Банки, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Общество
ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
СБУ заподозрила Россию в финансировании кампании Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о том, что избирательная компания кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского "финансируется" Россией и жителями самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 05:37
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом
После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Наука
На 3D-принтере впервые напечатали живое сердце
Израильские ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце из тканей человека.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Игры
Overwatch: трейлер нового сезонного задания «Предчувствие бури»
Обновлено в 03:03
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Футбол
Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Федоров
Умер бывший генеральный директор хоккейного и футбольного клубов «Динамо» Сергей Федоров.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45