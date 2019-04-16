Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБКоммерсантъ вчера в 18:28

Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ Банки, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня.

Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ

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