Экономика
Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБКоммерсантъ вчера в 18:28
Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ Банки, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Происшествия
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Общество
В Москве выставят на торги три участка под застройку
Власти Москвы выставят на торги три земельных участка под застройку, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:57
Финансы
Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%
Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено вчера в 03:04
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Политика
Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму
Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
На автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Технологии
Владелец «Канобу» и «Игромании» стал единственным продавцом рекламы на Games.Mail.ru
Компания-владелец «Канобу» и «Игромании» стала эксклюзивным продавцом рекламы на Games.Mail.ru.
Обновлено в 03:35
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Здоровье
На здравоохранение Новосибирской области направят свыше 53 миллиардов
На 7,4 миллиарда рублей увеличилось, по сравнению с прошлым годом, финансирование госпрограммы по развитию здравоохранения Новосибирской области.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Не заметившая беременность девушка внезапно родила
Жительница Лондона не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:47
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Саратове на ребенке загорелась одежда
Как оказалось, в поселке Соколовый в первой половине дня на 12-летнем мальчике загорелась одежда.
Обновлено в 02:46
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Сульшер: память о матче с «ПСЖ» поможет «МЮ» в игре с «Барселоной»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Экономика
Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье
Правительство России определило минимальные и максимальные объемы обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:41