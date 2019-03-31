Банки могут повысить ставки по кредитам из-за новых требований ЦБТатар-информ 06:58

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.

с чего всё началось

Банки могут повысить ставки по кредитам из-за вступающих в силу с 1 апреля новых требований регулятора. Об этом пишет «Российская газета».

Банки могут повысить ставки по кредитам из-за новых требований ЦБ

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