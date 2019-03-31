Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБРоссийская газета 01:00
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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Происшествия
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Культура
Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге
Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 03:40
Футбол
Назаров сравнил «Спартак» с инфарктом и инсультом в новой песне
В тексте произведения Назаров заявляет, что «Спартак» доводит до слёз, он есть и страдание, и радость, и почти инфаркт.
Обновлено в 03:16
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено вчера в 12:35
Спорт
Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при
Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»
Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина умерла в больнице
Одна из пострадавших в смертельном ДТП в самом центре Санкт-Петербурга скончалась накануне вечером в больнице.
Обновлено в 02:43
Единоборства
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
Обновлено в 00:37
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Команда Зеленского сообщила о 50 нарушениях на выборах на Украине
Сотрудники предвыборного штаба главы партии «Слуга народа» и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что получили около 50 сообщений о нарушениях на выборах на Украине.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
Интернет
Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета
Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.
Обновлено в 02:25
Политика
Избирательные участки в Донецкой области пустуют
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Смоленские курсанты отличились в Казани
Представители военной академия войсковой ПВО Смоленска заняли второе место на соревнованиях по гиревому спорту спартакиады сухопутных войск среди военных образовательных организаций и учебных центров, прошедших в Казани.
Обновлено в 02:57
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Политика
На Украине задержали похитителя кабеля связи с избирательного участка
Подозреваемого в краже кабеля связи, который обеспечивает передачу информации с избирательного участка на президентских выборах на Украине, задержали украинские полицейские.
Обновлено в 04:18
Политика
Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж
31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Охранник заживо сгорел в будке возле аэропорта Пулково
Будка охранника сгорела на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 04:25
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы
Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, что дочь Юлии Началовой Вера не согласилась жить с его семьей.
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Политика
Бойко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 01:52
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)
Жители Камышина Волгоградской области только в крайнем случае соглашаются на госпитализацию в отделение хирургии и травматологии центральной городской больницы.
Обновлено в 02:46