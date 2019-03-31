Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБРоссийская газета вчера в 01:00
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
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Эксперты предсказали скорое повышение ставок по кредитам в РФ из-за новых требований ЦБ
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:38
Российские банки могут повысить ставки по кредитам из-за новых требований ЦБ
Реальное времявчера в 04:52
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
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На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат
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Зеленский лидирует на выборах президента Украины
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Владимир Зеленский назвал Пореченкова и Охлобыстина «идиотами»
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в Москве
В Москве женщина стала жертвой изнасилования вблизи пригородных касс недалеко от железнодорожной платформы "Выхино", пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Академик РАН Вадим Покровский о внутрибольничном инфицировании
Что касается ситуации с Благовещенском, то по ней со мной постоянно консультируются, так как у меня есть опыт расшифровки похожей внутрибольничной вспышки ВИЧ-инфекции, возникшей в детских больницах Калмыкии в 1988 году.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Хартли: Если так играть дальше, кто-то угодит в инвалидное кресло
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе омичей над «Салаватом Юлаевым» (4:1). По словам Хартли, это командная победа, потому что все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Названы худшие производители тушенки
Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.
Обновлено в 03:16
Общество
МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира
МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Елена Беркова потратила два миллиона на пять свадебных платьев
На празднике Елена удивила гостей не только откровенным нарядом, но и заявлением: «Я выхожу замуж в шестой раз!»
Обновлено в 03:00
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Renault предложит две «заряженные» новинки по доступной цене
В беседе с AutoExpress Эрик Файнтун, глава отдела по развитию глобального модельного ряда электрокаров Renault, сообщил, что компания продолжит осваивать B-сегмент, так как это наиболее сильная сторона бренда и "сердце европейского рынка", затем появится электромобиль меньших размеров, а после - представитель C-сегмента.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Москве экс-полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали 37-летнего мужчину, который похитил двух несовершеннолетних девочек.
Обновлено в 04:30
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Моддер добавил в Minecraft реалистичные освещение и отражения
Обновлено в 03:50
Авто
Mitsubishi купил лицензию на LADA Vesta у «АвтоВАЗа»
Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков
Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено вчера в 10:35
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
Обновлено в 02:54
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Культура
На Первом канале выходит сериал «Подкидыш» со звездой «Стиляг» Антоном Шагиным в главной роли
В понедельник на Первом канале состоится премьера детективного сериала "Подкидыш" от продюсеров "Духlеss" и "Мертвого озера".
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 03:39
Общество
Бизнесмен записал видеообращение к врио губернатора Оренбуржья
Речь идет о создании системы контроля за реализацией национальных проектов на территории Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:15