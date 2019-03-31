Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБРоссийская газета вчера в 01:00
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента. Но темпы выдачи таких кредитов с тех пор не только не снизились, но даже выросли.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.Российская газетавчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские банки могут повысить ставки по кредитам из-за новых требований ЦБ
Реальное времявчера в 04:52
Эксперты предсказали скорое повышение ставок по кредитам в РФ из-за новых требований ЦБ
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:38
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Происшествия
Падение метеора в США попало на видео
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС № 50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка "Холдинг-кредит".
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
ЦИК Украины обработала более трети протоколов президентских выборов
Обновлено вчера в 22:53
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве
Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Культура
Последнюю колонку Марлена Хуциева опубликуют в новом номере «Русского пионера»
Журнал "Русский пионер" посвятил новый апрельский номер понятию "Зов".
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено вчера в 18:25
Интернет
Шпионское ПО годами было доступно под видом приложений для Android
В магазине приложений Google Play в течение нескольких лет можно было беспрепятственно скачать сервисы, шпионящие за владельцами устройств на базе Android.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов
Обновлено в 00:50
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Здоровье
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных
На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Огласили предварительные результаты выборов президента Украины
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Зеленский обходит действующего президента Петра Порошенко в первом туре выборов главы Украины.
Обновлено в 00:40
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 19:19
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Политика
Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов
В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Путешествия
Россияне назвали самых воспитанных туристов
Японцы, немцы и французы считаются самыми воспитанными и вежливыми туристами.
Обновлено в 00:48
Политика
Лига арабских государств осудила решение Трампа по Голанам
"Решение США по Голанам не имеет никакой юридической силы, никто из членов СБ ООН, в том числе союзники США, не поддержали его", - подчеркнул генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.
Обновлено вчера в 20:40
Технологии
В России зафиксирована утечка персональных данных покупателей
Эксперты сообщили журналистам, что сегодня на российском рынке имеет место практика, когда из-за изменения ПО кассовые аппараты могут пересылать данные покупателей третьим лицам, происходить это может даже без ведома владельцев устройств.
Обновлено в 00:39
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
В самопровозглашённой Донецкой народной республике усомнились в возможности диалога с шоуменом Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова обрела гармонию на необитаемом острове
Актриса всё ещё не оправилась после гибели единственного сына, поэтому надеялась достигнуть гармонии и внутреннего спокойствия на острове.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32