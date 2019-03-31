Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБРоссийская газета 01:00

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.

с чего всё началось

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента. Но темпы выдачи таких кредитов с тех пор не только не снизились, но даже выросли.

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

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