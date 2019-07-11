Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.

с чего всё началось

Уточняется, что Банк России предлагает ввести минимальную комиссию в размере 0,4%. Однако собеседник газеты отмечает, что Центробанку приходится подстраиваться под намерения крупных российских банков, чтобы они не подошли формально к вопросу проведения быстрых платежей, а действовали в рамках СБП.

Банки могут поднять комиссию за переводы в системе быстрых платежей

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