Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.

с чего всё началось

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

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