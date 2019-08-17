Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валютеВедомости 02:52
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Волейбол
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Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти
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Обновлено в 09:16
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Футбол
Шакири: «Я разочарован тем, что больше не могу играть»
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Общество
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото детей, голосующих за мир
Сама Пугачева написала, что на фото малыши голосуют за мир.
Обновлено в 07:40
Политика
В ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации в Гонконге
«Крайне важно, чтобы была проявлена сдержанность, произошёл отказ от насилия и были приняты срочные меры для деэскалации ситуации», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
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Культура
На «Тавриде» пройдет выставка регионов России
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Наука
Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов
Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.
Обновлено 15 августа в 09:24
Происшествия
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Обновлено в 04:47
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Футбол
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Обновлено в 11:28
Кино
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Обновлено в 10:50
Происшествия
В российской крепости нашли 1700 бомб
На складе времен Великой Отечественной войны находилось 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая, а также одна 100-килограммовая фугасная авиабомба.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии
Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.
Обновлено в 11:29
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21
Происшествия
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Обновлено в 05:32
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Происшествия
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Обновлено 15 августа в 15:02
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Происшествия
Напавший на мечеть в Осло рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, совершивший нападение на одну из столичных мечетей, дал признательные показания и рассказал правоохранителям о мотивах своего поступка.
Обновлено вчера в 20:55