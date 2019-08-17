Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валютеВедомости вчера в 02:52
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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с чего всё началось
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.Ведомостивчера в 02:52
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