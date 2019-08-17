Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.

с чего всё началось

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Происшествия Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Кино Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).

Общество Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.

Происшествия Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

Политика Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Футбол Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии» Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию".

Теннис Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят.

Политика В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Шоу-бизнес Александр Овечкин и Настасья Шубская впервые показали лицо сына Молодые родители поделились совместной фотографией с ребенком, где впервые показали лицо мальчика.

Футбол Зидан: «Бэйл останется в „Реале“» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.

Гаджеты Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.

Армия и оружие Рассуждения в пользу «Скифа». Что могло взорваться в Неноксе: обзор версий Уже через двое суток после резонансной аварии наша пресса изложила все основные версии трагедии: взрыв при испытаниях ядерной глобальной торпеды "Посейдон", гиперзвуковой ПКР "Циркон", крылатой ракеты с ядерным источником энергии на борту "Буревестник", жидкостной стратегической ракеты для ПЛАРБ, ракеты донного базирования "Скиф".

Армия и оружие Глава Генштаба Британии отметил недооцененность «российской угрозы» Соединенное Королевство недооценило скорость и материализацию российской угрозы. Об этом заявил начальник генштаба страны Ник Картер.

Происшествия Попавший в ДТП в Москве автобус с туристами оказался частным Автобус, перевозивший туристов и въехавший в светофор в воскресенье, принадлежит частном лицу, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Футбол «Интер» проявляет интерес к Алексису Санчесу Как сообщается, миланцы готовы подписать Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед».

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.