Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валютеВедомости 02:52
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой
Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Кино
Режиссер Ричард Уильямс умер на 87-м году жизни
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
«Барселона» заинтересовалась защитником «Ювентуса»
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.
Обновлено в 06:07
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Напомним, ранее в полуфинальной эстафете российские экипажи друг за другом побили рекорд скорости, сначала достигнув 80 километров в час, а затем, установив новый рекорд скорости в 82 километра в час.
Обновлено в 11:08
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Футбол
Лучший бомбардир «Химок» прошлого сезона пополнил аутсайдера ФНЛ
Как и анонсировал matchtv.ru, полузащитник «Химок» Михаил Петрусев перешел в «Факел».
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Саратове мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено в 04:47
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы
Обновлено вчера в 18:16
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Финляндия предоставила политическое убежище свидетелю по делу «Сети»
Финляндия предоставила политическое убежище Илье Капустину, который проходит по делу признанной запрещенной в РФ организации «Сети» свидетелем, сообщает Telegram-канал Rupression.
Обновлено в 11:19
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 07:57