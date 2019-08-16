Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валютеВедомости 02:52

2 фото
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Банки начали массово снижать ставки вкладов в рублях и валюте

Forbes05:23

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Ведомости02:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Космос

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Обновлено в 06:15
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Согласованный митинг партии КПРФ завершился в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:44
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Пользователи интернета просят наградить стюардессу Елену Лапуцкую

Пользователи сети предлагают также наградить Елену Лапуцкую за спасение 43 пассажиров.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Тамбов» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

«Тамбов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой

Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
Обновлено в 07:10
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители

Обновлено в 05:35
Футбол

Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона

Обновлено в 05:22
Футбол

«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»

Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24.
Обновлено в 07:41
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти

Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:09
Футбол

Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома

Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
Обновлено в 05:50
Политика

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Гаджеты

Samsung и LG сокращают производство дисплеев

Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Наташа Королева может стать бабушкой

Возможно, вскоре звезда девяностых станет свекровью и молодой бабушкой.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Хоккей

Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву

Обновлено в 07:25
Происшествия

ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ак Барс
Российский хоккейный клуб
Российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Казани республики Татарстан. Был основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК им. Урицкого» под которым выступал до 1990 года (переименовался в «Итиль»). С 1995 года носит название «Ак Барс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Совкомбанк
Банк
Российский универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Входит в топ-15 крупнейших банков России по активам по итогам 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное