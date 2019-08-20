Экономика
Банки хотят блокировать карты при подозрительных операцияхНовый День вчера в 01:18
Изменения позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции. В настоящее время заблокировать карту можно только в момент списания средств из банка отправителя.
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с чего всё началось
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.Коммерсантъ19 августа в 18:24
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Эксперт прокомментировал предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже
RT на русскомвчера в 07:58
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