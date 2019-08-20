Экономика

Банки хотят блокировать карты при подозрительных операцияхНовый День вчера в 01:18

Изменения позволят банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции. В настоящее время заблокировать карту можно только в момент списания средств из банка отправителя.
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с чего всё началось

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.
Коммерсантъ19 августа в 18:24

Подробнее о событии

Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах

РБКвчера в 01:39

Новая инициатива банков направлена в первую очередь против мошенников

Эхо Москвывчера в 10:34

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Известиявчера в 05:33

Эксперт прокомментировал предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже

RT на русскомвчера в 07:58

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Коммерсантъвчера в 01:52

Банки начнут блокировать карты за получение подозрительных платежей

URA.Ru19 августа в 19:47

«Ъ»: банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

ТАСС19 августа в 22:06
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Музыка

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Обновлено вчера в 15:26
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков

За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Политика

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено 19 августа в 21:33
Политика

Трамп подтвердил свой интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что он якобы давал поручение своей администрации проработать возможность покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 19:14
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.
Обновлено в 00:12
Финансы

Когда курс доллара дойдет до 70 рублей

Выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 рублей за доллар заставляет рассматривать уровень в 70 рублей за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие две-три недели, допускают в FxPro.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову

Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 22:16
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек

Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:59
Кино

Netflix снимет комедию про «Евровидение»

Стриминговый сервис Netflix создаст комедию про конкурс "Евровидение". Кинокомпания намерена создать фильм о "Евровидении".
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4

Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика

Нефть дорожает в ожидании данных по запасам сырья в США

Цены на нефть растут во вторник днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Наука

В Китае хотят начать массово продавать клонированных котов

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Энергетика

Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США

Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Молоко матери убило новорожденного ребенка

Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

Обновлено вчера в 17:32
Технологии

В Хакасии появились скамейки, которые можно назвать настоящим чудом

Скамейки оборудованы солнечными батареями, оснащены мультимедийным устройством для воспроизведения музыки и встроенными USB-устройствами для зарядки сотовых телефонов.
Обновлено в 00:39
Авто

Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации

На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия

17-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась после ДТП в Челябинске

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело 17-летняя пассажирка микроавтобуса скончалась после ДТП в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения администрации Челябинска.
Обновлено вчера в 10:24
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