Экономика

Банки из одного холдинга смогут обмениваться информацией о клиентахПраво.ру 04:02

Поправками ко второму чтению предусматривается перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации, являющиеся участниками одной банковской группы или холдинга, смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента.
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ГД разрешила банкам не проводить повторную идентификацию данных заемщика

iReactor05:05

Банки из одного холдинга смогут обмениваться информацией о клиентах

Право.ру04:02

Депутаты во 2-м чтении разрешили банковским группам создавать единую систему идентификации клиентов

Финмаркет03:48

ГД приняла во II чтении проект закона об упрощении идентификации в рамках банковских групп

ТАСС03:05

Банкам могут разрешить обмениваться данными о клиентах

Парламентская газета03:53
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Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:57
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителя МИД, направлявшегося в Чехию в составе официальной российской делегации, не пустили в страну, сообщили РИА Новости в посольстве в Праге.
Обновлено в 05:12
Наука

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Активисты бросили на могилу Сталина по гвоздике и были задержаны

Обновлено в 05:12
Политика

Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Общество

В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым — великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике.
Обновлено в 03:56
Происшествия

«Зенит» ожидает решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

Обновлено в 05:29
Политика

Госдума во втором чтении обсудит законопроект о запрете хостелов

Сегодня, 5 марта, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, решающем чтении законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог».
Обновлено в 05:59
Финансы

Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке

"Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было", - сказал Путин.
Обновлено в 06:38
Транспорт

Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург

Проезд по новой скоростной трассе М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, обойдется автолюбителям в сумму около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Обновлено в 06:20
Общество

Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский.
Обновлено в 05:19
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи

Два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии успешно совершили переход из Севастополя и заступили на дежурство в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Общество

Матвиенко предложила ежегодно замерять уровень счастья россиян

Обновлено в 05:15
Общество

В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток

"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Технологии

В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя

Археологи от Института Антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили древнюю пещеру с более 155 артефактами, которые оставались нетронутыми более тысячи лет, сообщается в заявлении на сайте института.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Шойгу рассказал о разработке новых военных спутников-разведчиков

В настоящее время Россия ведет работу над созданием современных военных космических аппаратов, сообщил 5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом

На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Общество

Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy

Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Прекращено уголовное дело экс-мэра Челябинска Давыдова

Обновлено в 05:19
Политика

На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей

На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 03:31
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после избиения подростка ремнем в Москве

Обновлено в 05:15
Политика

Москалькова попросила комиссара ООН вступиться за Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "как-то повлиять на украинскую сторону" в ситуации с заключением российского журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Амурской области скончался избитый отчимом годовалый ребенок

Обновлено в 01:09
Экономика

Гинер приобрел 9,9% уставного капитала страховщика «Капитал Лайф»

Президент страховой компании «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») Евгений Гинер приобрел долю в 9,9% ее уставного капитала, говорится в поступившем в РБК сообщении страховщика.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Подозреваемого в подготовке теракта в Германии россиянина обвинили

Ранее СМИ со ссылкой на письмо генпрокуратуры ФРГ сообщали, что протаранивший на грузовике рождественскую ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри вместе с французом Клементом Б. и россиянином Магомедом-Али С. планировали провести теракт с применением взрывчатки.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы

Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Украина хочет создать «оружие возмездия» против России

Ранее США заявили о расторжении с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:21
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