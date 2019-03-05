Экономика
Банки из одного холдинга смогут обмениваться информацией о клиентахПраво.ру 04:02
Поправками ко второму чтению предусматривается перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации, являющиеся участниками одной банковской группы или холдинга, смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента.
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Происшествия
Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом
Обновлено в 02:51
Наука
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Транспорт
Озвучена стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Петербурга
Стоимость проезда по скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом для легковых автомобилей составит около 2 тысяч рублей.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского
Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.
Обновлено в 04:16
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Госдума во втором чтении одобрила запрет хостелов в жилых домах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых домах.
Обновлено в 04:49
Общество
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Финансы
ЦБ 1 марта купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 4 марта (фактически - 1 марта).
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Кургане уволили заклеившую ребенку рот скотчем воспитательницу
Воспитательница одного из детских садов города Кургана, которая заклеила ребенку рот скотчем, уволена и привлечена к уголовной ответственности.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего подрядчика космодрома Восточный
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Китайский пассажирский самолет экстренно сел в Анадыре
Лайнер авиакомпании Air China рейса Пекин – Лос-Анджелес совершил экстренную посадку в Анадыре.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым
В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной началась церемония прощания с выдающимся ученым Жоресом Алферовым.
Обновлено в 03:52
Политика
Россия не поддерживает ультиматум США об уничтожении всех ракет 9М729
Российское правительство не считает «проходным вариантом» ультиматум, выдвинутый США, об уничтожении всех российских ракет 9М729.
Обновлено в 03:57
Авто
AliExpress начнет продавать россиянам автомобили
AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Политика
Члена российской делегации отказались пускать в Чехию
В Чехию не пустили одного из членов российской делегации, которая прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд
Основной субподрядчик полтора года назад уже обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей в отношении владельца фирмы.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Два самолета из-за снега не смогли сразу сесть в «Пулково»
Два самолета, следовавшие в Петербург из Красноярска и Перми, не смогли с первой попытки сесть в «Пулково» 5 марта из-за обильного утреннего снегопада, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:50
Политика
Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными
По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником
Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Политика
Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга
В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12