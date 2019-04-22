Экономика

Банки готовят план против санкцийКоммерсантъ вчера в 17:53

В первую очередь регулятора беспокоят процессинговые центры, работающие на Западе. Банки, пользующиеся их услугами, должны придумать план действий, в случае если их контрагент из-за санкций откажет им в обслуживании.
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Банки России оказались под угрозой из-за санкций

Lenta.ru05:26

Центробанк призвал отработать отключение процессинга

Век02:39

Банки готовят план против санкций

Коммерсантъвчера в 17:53

Российские банки готовят к введению санкций против IT-инфраструктуры

Накануне.Ru02:01

Антисанкционный план готовят банки

Цензуры.Нет04:00

ЦБ рекомендовал банкам готовить план против санкций

News.ru02:01
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Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Совфед одобрил закон о наказании для скрывшихся с места тяжелых ДТП

Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с мета ДТП с тяжкими последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 03:40
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика

Юнкер и Туск пообещали поддержку Зеленскому

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск отправили Владимиру Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, в котором заявили, что тот может рассчитывать на поддержку Евросоюза в продолжении реформ на Украине.
Обновлено в 04:14
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью

Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика

Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено 20 апреля в 17:01
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Общество

«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей

Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290

По последним данным, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290, пострадавших более 500. Ранее сообщалось о 215 погибших.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку

Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Происшествия

От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек

Обновлено в 04:22
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Музыка

Фортепиано Джона Леннона продали на аукционе

По просьбе музыканта на музыкальный инструмент была помещена металлическая табличка с его именем и названиями некоторых произведений Фортепиано, принадлежащие лидеру группы The Beatles Джону Леннону (1940-198), ушло с молотка за более чем полмиллиона долларов.
Обновлено в 04:36
Общество

В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками

В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:43
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 11:50
Политика

Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском

Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:48
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
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