Экономика
Банки готовят план против санкцийКоммерсантъ вчера в 17:53
В первую очередь регулятора беспокоят процессинговые центры, работающие на Западе. Банки, пользующиеся их услугами, должны придумать план действий, в случае если их контрагент из-за санкций откажет им в обслуживании.
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Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Совфед одобрил закон о наказании для скрывшихся с места тяжелых ДТП
Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с мета ДТП с тяжкими последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 03:40
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
Юнкер и Туск пообещали поддержку Зеленскому
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск отправили Владимиру Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, в котором заявили, что тот может рассчитывать на поддержку Евросоюза в продолжении реформ на Украине.
Обновлено в 04:14
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку
Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко — после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62,83% избирателей области.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика
Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы
По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено 20 апреля в 17:01
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Общество
«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей
Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290
По последним данным, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290, пострадавших более 500. Ранее сообщалось о 215 погибших.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Музыка
Фортепиано Джона Леннона продали на аукционе
По просьбе музыканта на музыкальный инструмент была помещена металлическая табличка с его именем и названиями некоторых произведений Фортепиано, принадлежащие лидеру группы The Beatles Джону Леннону (1940-198), ушло с молотка за более чем полмиллиона долларов.
Обновлено в 04:36
Общество
В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками
В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 04:43
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Музыка
Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Эксперт рассказал, как изменятся отношения Украины и РФ при Зеленском
Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский дал примерный прогноз, какие изменения могут ожидать взаимоотношения Украины и России, если на пост президента выберут Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:48
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49