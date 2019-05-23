Экономика

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосуВедомости вчера в 17:50

«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
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ЦБ намерен обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему

Коммерсантъ03:35

Сбербанк поддержал идею ЦБ обязать банки оказывать услуги с помощью биометрии

Банки.ру03:23

ЦБ обяжет банки обслуживать клиентов по голосу и изображению лица

Весьмавчера в 22:24

Банк России намерен обязать банки оказывать услуги через ЕБС

Вести.Финанс03:04

Центробанк планирует обязать банки оказывать услуги клиентам при помощи биометрии

DP.RU03:32

ЦБ решил обязать банки оказывать услуги с использованием биометрии клиентов

Интерфакс03:10

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

Ведомостивчера в 17:50
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