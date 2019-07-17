Финансы
Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублейДавыдов.Индекс 09:13
Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла на 37% и составила 1005 млрд рублей против 643 млрд годом ранее.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:59, Вашингтон
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Медведчук назвал переговоры Путина и Зеленского положительным моментом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался по поводу состоявшихся переговоров между лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:23
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Общество
Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта
В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Политика
Владимир Путин наградил главу юридического отдела Мосгоризбиркома
Начальнице юридического отдела Московской городской избирательной комиссии Риме Кузнецовой было присвоено звание заслуженного юриста России.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Русенборг», АИК и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов
После повторных встреч во второй круг турнира вышли норвежский "Русенборг", шведский АИК, ирландский "Дандолк" и азербайджанский "Карабах".
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Apple показала новые эмодзи из iOS 13
В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»
Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны
Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.
Обновлено в 03:35
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
Обновлено вчера в 09:34
Авто
Началось производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Чешский автомобильный гигант Skoda объявил о начале производства компактного кроссовера Skoda Kamiq.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400
Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Политика
Россия рассказала о переговорах по Курилам с Японией
14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
Обновлено в 11:46
Наука
Компания Илона Маска соединит человеческий мозг с компьютером
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ
В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Наука
Исследование: кораллы убивает не только изменение климата
Ссылаясь на изменение климата как на исключительную причину гибели коралловых рифов во всем мире, упускается критический момент, когда качество воды также играет важную роль.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56