Финансы

Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублейДавыдов.Индекс 09:13

Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла на 37% и составила 1005 млрд рублей против 643 млрд годом ранее.
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