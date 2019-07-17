Финансы
Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублейДавыдов.Индекс 09:13
Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла на 37% и составила 1005 млрд рублей против 643 млрд годом ранее.
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