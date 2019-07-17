Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла на 37% и составила 1005 млрд рублей против 643 млрд годом ранее.

Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублей

Футбол Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“» В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 10,19 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 10,19 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.

Политика Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400 Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.

Музыка Киркоров обматерил Бузову за новую песню Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.

Финансы Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.

Футбол В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Экономика Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу «Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.

Политика Суд продлил на три месяца арест украинским морякам Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».

Политика Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.

Политика Жириновский поддержал расширение полномочий парламента Жириновский отметил, что в перспективе необходимо найти баланс, «чтобы был мощным правитель России и мощный, сильный парламент».

Происшествия ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Происшествия Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Футбол Сын Тихонова стал игроком «Химок» Сын бывшего футболиста "Спартака" и сборной России Андрея Тихонова Михаил стал игроком "Химок", сообщает официальный Instagram подмосковной команды.

Космос СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо - Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.

Политика Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Финансы ЦБ рекомендовал банкам не навязывать страховки к льготной ипотеке Банк России разослал в банки письмо с рекомендацией не предлагать к льготной ипотеке страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления банкам субсидий на льготные процентные ставки.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Минобороны планирует демилитаризировать недостроенный крейсер «Украина» Ракетный крейсер «Украина» был спущен на воду в 1992 году, но так и остался стоять на территории Николаевского судостроительного завода.