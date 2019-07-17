Финансы

Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублейДавыдов.Индекс 09:13

Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла на 37% и составила 1005 млрд рублей против 643 млрд годом ранее.
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Прибыль банковского сектора России за 2019 год значительно превысит прошлогодний показатель

Finam.Ru12:45

Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода

РБК06:18

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Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей

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Прибыль российских банков превысила 1 трлн рублей

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Прибыль банков РФ в I полугодии превысила 1 трлн рублей

ПРАЙМ03:15
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