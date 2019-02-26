Экономика
Банки РФ в январе нарастили выдачи новых кредиток на 22%ПРАЙМ вчера в 19:15
"По данным 4200 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 801 тысячу единиц, увеличившись на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — сказано в исследовании.
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Число выданных кредитных карт в январе увеличилось на 21,9% — до 801 тыс. штук
Rambler News Service03:24
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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