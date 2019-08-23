Финансы

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладамПРАЙМ 02:53

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась до 6,8% с 6,82% в первой декаде августа, следует из материалов Банка России.
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23 августа. Главное за минуту: ставки по вкладам уходят все ниже, ипотечные заемщики молодеют

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