Финансы
Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладамПРАЙМ 02:53
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа снизилась до 6,8% с 6,82% в первой декаде августа, следует из материалов Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Хоккей
Кузнецова лишат бронзовой медали ЧМ-2019
Россиянин Евгений Кузнецов, принимавший участие в чемпионате мира по хоккею 2019 года, будет лишен медали за третье место.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Технологии
Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»
В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Футбол
Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 14:42
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено в 09:35
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Происшествия
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
Обновлено в 14:07
Политика
Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Обновлено в 12:46
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили рак
У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.
Обновлено в 06:40
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения стартуют 5 сентября этого года сразу же после дебюта на мотор-шоу в китайском Чэнду.
Обновлено в 07:07
Политика
Названы имена будущих украинских министров
Ранее СМИ уже называли Гончарука наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства.
Обновлено в 14:06
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Кино
Дочь Стэна Ли обвинила Marvel и Disney в неуважении к отцу
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Энергетика
Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из Китая
Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 08:47