Финансы

Банки Дании начали выдавать ипотеку под 0%Газета Кемерова вчера в 22:37

Отмечается, что они продолжат снижение. В начале августа банк Realkredit Danmark выдал ипотеку по ставке на 0,5% на 30 лет. На днях Nordea Bank Abp начал выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
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