Финансы
Банки Дании начали выдавать ипотеку под 0%Газета Кемерова вчера в 22:37
Отмечается, что они продолжат снижение. В начале августа банк Realkredit Danmark выдал ипотеку по ставке на 0,5% на 30 лет. На днях Nordea Bank Abp начал выдавать ипотеку под 0% годовых на 20 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России
Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка
Slipknot выпустили первый альбом за пять лет
Предыдущий альбом — «The Gray Chapter» — был выпущен пять лет назад.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему
Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Экс-президент Киргизии отказался сотрудничать со следствием
Задержанный властями экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.
Обновлено в 05:59
Авто
Bentley воссоздал уникальную историческую модель Corniche
Mulliner, которое является собственным подразделением Bentley, воссоздала седан Corniche 1939 года, спустя 80 лет после того, как единственный образец был разрушен.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Свердловских матерей проконсультировали по теме кормления грудью
Чем больше был период грудного вскармливания, тем большим является защитный эффект для сердца матери, обнаружили специалисты.
Обновлено в 05:54
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Едва не потеряла голос в детстве: неизвестные факты о Уитни Хьюстон
Едва не лишилась голоса Мир мог не услышать потрясающего голоса Уитни Хьюстон.
Обновлено в 05:29
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Хоккей
СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на турнире в Сочи
В заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от «Авангарда» — 1:4.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Экономика
Покупатели биткоина испытывают трудности с проходом к $12350
Если сегодня или в крайнем случае завтра до 12 UTC, покупатели не смогут пройти $12350, то на рынке может начаться продолжительная фаза снижения до 10 сентября (по циклам).
Обновлено в 06:22
Общество
В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения
Обновлено в 04:15
Футбол
Александров попрощался с «Арсеналом». Он год не играл из-за травмы
Защитник Михаил Александров попрощался с тульским "Арсеналом". 30-летний болгарин пропустил целый год из-за травмы крестообразных связок.
Обновлено в 05:46
Футбол
Роман Нойштедтер перешел в «Динамо»
Обновлено в 05:33
Происшествия
После взрыва под Архангельском местные жители раскупили весь йод
По словам фармацевтов, спрос на йод может быть связан с взрывом в районе деревни Ненокса, который случился 8 августа на военном полигоне.
Обновлено в 04:11
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10