Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы, рассказали «Известиям» в кредитных организациях. Например, в Промсвязьбанке взимание платы сдвинули как минимум на 1 октября, хотя ранее планировали сделать это в июне.

с чего всё началось

Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) отложили введение комиссий за переводы, сообщает 19 августа Известия. Промсвязьбанк взимание платы планирует начать с 1 октября, а не в июне. Ак Барс банк отложил взимание комиссии до Нового года.

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