Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы, рассказали «Известиям» в кредитных организациях. Например, в Промсвязьбанке взимание платы сдвинули как минимум на 1 октября, хотя ранее планировали сделать это в июне.

с чего всё началось

Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) отложили введение комиссий за переводы, сообщает 19 августа Известия. Промсвязьбанк взимание платы планирует начать с 1 октября, а не в июне. Ак Барс банк отложил взимание комиссии до Нового года.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).

Политика Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Кино Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски» Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Авто Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.

Космос Новости науки: к Земле приближается опасный астероид Новости науки \: к Земле приближается опасный астероид Из очередного выпуска программы на радио Sputnik Кыргызстан вы узнаете, насколько опасен для нашей планеты недавно обнаруженный астероид 2019 OU1, как построить телескоп размером с Землю и когда люди начали жить в горах.

Происшествия Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Политика В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Футбол Сульшер заявил, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сделал высказался о будущем полузащитника Поля Погба.

Общество В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.

Театры Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.

Политика Дания отказалась продавать Гренландию США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.