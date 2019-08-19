Экономика

Банки-участники СБП отложили введение комиссий за переводыКрасная весна вчера в 21:52

Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) отложили введение комиссий за переводы, сообщает 19 августа Известия. Промсвязьбанк взимание платы планирует начать с 1 октября, а не в июне. Ак Барс банк отложил взимание комиссии до Нового года.
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с чего всё началось

Тише вводишь: участники СБП начнут устанавливать тарифы за переводы в 2020-м

Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы, рассказали «Известиям» в кредитных организациях. Например, в Промсвязьбанке взимание платы сдвинули как минимум на 1 октября, хотя ранее планировали сделать это в июне.
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