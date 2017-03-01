Экономика
Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматахСовременный Предприниматель вчера в 03:59
ФАС России и Банк России выпустили совместное письмо от 29 марта 2019 года № АК/25611/19 N ИН-06-52/29, в котором дали рекомендации по раскрытию информации о размере вознаграждения, взимаемого с физических лиц банками и платежными агентами при оказании услуг с использованием банкоматов/платежных терминалов.
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Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах
Современный Предпринимательвчера в 03:59
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