Экономика

Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматахСовременный Предприниматель вчера в 03:59

ФАС России и Банк России выпустили совместное письмо от 29 марта 2019 года № АК/25611/19 N ИН-06-52/29, в котором дали рекомендации по раскрытию информации о размере вознаграждения, взимаемого с физических лиц банками и платежными агентами при оказании услуг с использованием банкоматов/платежных терминалов.
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ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее

ТАСС04:51

ЦБ дал банкам рекомендации по информированию клиентов с денежными переводами

Банки.ру04:34

Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах

Современный Предпринимательвчера в 03:59

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков о переводах без открытия банковских счетов

Banknn.ru04:30
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Медведев осмотрел новое российское учебное оборудование и стенд электронной школы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду ознакомился с новым оборудованием для российских школ и работой портала "Российская электронная школа".
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«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

Обновлено в 07:06
Космос

Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Обновлено вчера в 16:03
Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Кино

Новый телеканал «Победа» начал вещание в России

Обновлено в 04:35
Происшествия

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Футбол

Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»

Обновлено вчера в 16:20
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Общество

«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»

Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Политика

В Совфеде оценили слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
Обновлено в 07:44
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Общество

Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни

24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19% планируют его достичь в ближайшие пять лет.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Здоровье

Врач назвал главную угрозу авитаминоза

Врач общей практики поликлиники № 64 столичного департамента здравоохранения, «Московский врач» Виктория Агальцова предупредила, что авитаминоз может ухудшить работу мозга и привести к депрессии.
Обновлено в 03:43
Политика

В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина

Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Двое мужчин пытались украсть скульптуру с территории Русского музея в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Здоровье

«Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике

Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.
Обновлено в 05:25
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Марина Зудина: «Сын с детства обращается ко мне „Марина“ или „Мариша“»

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в квартире высокопоставленного силовика

Обновлено в 06:23
Авто

Новый Bentley Flying Spur представили на видео

Официальная премьера новой генерации Flying Spur должна состояться до конца текущего месяца.
Обновлено в 06:01
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