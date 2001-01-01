Экономика
Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматахСовременный Предприниматель вчера в 03:59
ФАС России и Банк России выпустили совместное письмо от 29 марта 2019 года № АК/25611/19 N ИН-06-52/29, в котором дали рекомендации по раскрытию информации о размере вознаграждения, взимаемого с физических лиц банками и платежными агентами при оказании услуг с использованием банкоматов/платежных терминалов.
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Банкам рекомендовано раскрывать информацию о комиссиях в банкоматах
Современный Предпринимательвчера в 03:59
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Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Обновлено в 09:22
Гаджеты
LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем
В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
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Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую телеведущую Ольгу Скабееву.
Обновлено в 11:03
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
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Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер встречался с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 11:35
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей
Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Энергетика
В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро
Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ
В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Сушинский: хочется, чтобы финал Кубка Гагарина был не «судейским»
Хочется увидеть красивый хоккей, хочется, чтобы он бы не судейским, чтобы игру все мы больше обсуждали, а не решения арбитров.
Обновлено в 09:11
Единоборства
Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Политика
Стали известны планы Зеленского в случае победы на выборах
Второй тур выборов президента Украины назначен на 31 марта.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Sony представила дисплей с разрешением 16К
Обновлено в 12:08
Спорт
Бутырская объяснила, почему Загитовой не стоит завершать карьеру
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская ответила на слова экс-фигуриста Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой стоит завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Футбол
Монтелла стал главным тренером «Фиорентины»
"Фиорентина" официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы главным тренером команды.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04