Экономика
Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию. Но при этом такая информация должна быть предоставлена в Банк России.
Российская газета00:31
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Российское правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию
Комсомольская правда01:17
Попавшим под санкции банкам разрешили не предоставлять данные, подлежащие раскрытию
Парламентская газета00:13
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Экономика
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты в ходе пятого Международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:23
Экономика
СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб
Клиент Тинькофф Банка Виталий рассказал, что кредитная организация затребовала фотографии карт, с которых на его карточку были переведены деньги (также 1 тыс. руб.).
Обновлено в 03:19
Экономика
Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты
Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Экономика
Минюст России отказался признать решение суда по иску Ощадбанка
Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст.
Обновлено в 03:16
Экономика
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление компании
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление, следует из раскрытия и сообщения оператора.
Обновлено в 03:22
Экономика
Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности
Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
Обновлено в 03:20
Финансы
Курс рубля снова «диктует» геополитика
В движение котировок рубля вновь резко вмешалась геополитика.
Обновлено в 01:35
Экономика
«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США
"Лаборатория Касперского", компания, производящая ПО в области информбезопасности, приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год, сообщил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.
Обновлено в 02:38
Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено в 03:17
Экономика
Винни Лингем, Civic: цена Bitcoin будет ниже $5000 в ближайшие полгода
Bitcoin будет находиться в коридоре $3000-$5000 в ближайшие 3-6 месяцев, считает глава блокчейн-стартапа Civic Винни Лингем.
Обновлено в 02:44
Экономика
ЦБ утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей
Совет директоров ЦБ РФ утвердил тарифы для кредитных организаций за переводы, осуществляемые в Системе быстрых платежей (СБП), которая начнет действовать в начале 2019 года.
Обновлено в 03:23
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:39
Энергетика
Нефть Brent подросла до $59,7 за баррель после обвала на 12% за неделю
Чистые "длинные" позиции (ставки на рост цены) для Brent за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 15% - до 182,6 тыс. контрактов, минимума с января 2016 года, как раз перед тем, когда нефть опустилась ниже $30 за баррель, свидетельствуют данные биржевого оператора ICE Futures Europe.
Обновлено в 03:05
Экономика
ВТБ нашел нового куратора продажи розничных продуктов
Членом правления ВТБ, отвечающим за продажу розничных продуктов банка, станет Олег Смирнов, бывший руководитель Московского банка Сбербанка, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:57
Экономика
Костин не видит серьезных угроз для банковского сектора в случае новых санкций
Глава ВТБ Андрей Костин не видит серьезных угроз для банковского сектора России в случае введения новых санкций, об этом Костин заявил в ходе выступления на форуме Финансового университета.
Обновлено в 03:21