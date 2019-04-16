Экономика

Банкам могут запретить замораживать счета россиянИзвестия 18:30

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
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Минфин может запретить банкам замораживать счета россиян

Телеканал 360°21:16

Минфин предложил ограничить права банков по черным спискам клиентов

РБК15:38

Банки больше не смогут замораживать счета россиян без причины

News.ru19:58

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Известия18:30

Банкам могут запретить замораживать счета клиентов без весомых доказательств

ФАН20:33

Минфин ограничит пополнение «черных списков» клиентов-отказников

Российская газета12:31

Банки стали блокировать карты тех, кто собирает на митинги

ИА Клерк.Ру02:56
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Хоккей

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Политика

Рашкин задал пять вопросов Медведеву перед его отчетом в Госдуме

В преддверии отчета премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Госдуме о работе правительства, который запланирован на 17 апреля, депутат от КПРФ, экс-глава саратовского обкома партии Валерий Рашкин задал ему пять вопросов с целью показать неэффективность работы кабинета министров.
Обновлено в 06:09
Космос

МКС снова предложили вооружить «антимусорным лазером»

Обновлено в 20:26
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено в 19:26
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Политика

Зеленский сообщил о разногласиях с Порошенко по дебатам на стадионе

Свое новое видеообращение на странице в социальной сети Instagram Зеленский сделал с поля футбольной арене в Киеве, где 19 апреля запланированы его дебаты с Порошенко.
Обновлено в 19:23
Авто

Volkswagen Touareg получил новую версию в России

Компания Volkswagen представила новую версию флагманского кроссовера Touareg для российского рынка под названием Exclusive.
Обновлено в 05:57
Наука

В туше жеребенка ледникового периода ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Исследователи из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые в истории палеонтологии обнаружили жидкую кровь в замороженной туше лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте около 42 тыс. лет.
Обновлено в 17:59
Экономика

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Политика

Новое ПО самолетов Boeing 737 MAX предварительно одобрили для полетов

Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило нововведения в системе маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 16:37
Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество

Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton

Средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской богоматери готов выделить владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно, передает BFM TV.
Обновлено в 21:20
Технологии

«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета

Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие

Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300

Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Здоровье

Центр радиологии в Димитровграде в мае примет первых пациентов

Как только документ будет принят, Центр сразу возьмет на лечение с помощью протонного пучка 10 пациентов с опухолью головного мозга, которая не поддается химио- и рентгенотерапии, сказал глава ФМБА.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Футбол

Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

Обновлено в 14:35
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