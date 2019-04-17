Экономика

Банкам могут запретить замораживать счета россиянИзвестия вчера в 18:30

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
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Банкам запретят блокировать счета россиян без веских причин

Комсомольская правда01:17

Банки больше не смогут замораживать счета россиян без причины

News.ruвчера в 19:58

Минфин может запретить банкам замораживать счета россиян

Телеканал 360°вчера в 21:16

Банкам могут запретить замораживать счета клиентов без весомых доказательств

ФАНвчера в 20:33

Минфин предложил ограничить права банков по блокировке счетов

ТК Звездавчера в 22:58

Банкам запретят блокировать операции клиентов без объяснения причин

Инфо24вчера в 21:52

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Известиявчера в 18:30
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Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекорд

В России обновился исторический рекорд уровня одобрения Иосифа Сталина.
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Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

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Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
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Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

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Специалисты считают, что орбитальный лазер, размещенный на МКС, станет наиболее эффективным оружием для борьбы с опасным космическим мусором.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

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Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
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Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».
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Экономика

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

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Армия и оружие

НАТО отправила в Эстонию вертолёты Apache для сдерживания России

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Армия и оружие

Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России

Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.
Обновлено вчера в 23:56
Спорт

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
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Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
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Политика

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
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Набравшая вес Юлия Волкова похудела до 45 килограмм

Звезда культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
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Общество

Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом

Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Путину приглянулась идея строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Обновлено вчера в 03:06
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей

Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») во время ток-шоу «пульс» на телеканале «112 Украина» устроил потасовку с бывшим министром транспорта и связи этой страны Евгением Червоненко.
Обновлено в 00:45
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
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Виктория Боня обязательно родит миллиардеру еще несколько детей

В ходе беседы звезда высказала желание родить еще несколько детей миллионеру Алексу Смерфиту, с которым жила на протяжении 7 лет.
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Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
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