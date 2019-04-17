Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиянИзвестия вчера в 18:30
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
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Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Футбол
Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда
Обновлено в 05:19
Экономика
Новым членом правления «Газпрома» назначен Геннадий Сухов
Совет директоров "Газпрома" избрал с 15 апреля 2019 года членом правления Геннадия Сухова, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:16
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Технологии
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский уже в три раза опережает Порошенко
За действующего президента готовы отдать голоса только 25,4%. Таким образом, все попытки Порошенко дискредитировать и спровоцировать Зеленского, только увеличивают его шансы на президентство.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Обновлено в 01:32
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Наука
Ученые смогут раньше диагностировать рак ротовой полости
В исследовании принимали участие пациенты, страдающие раком ротовой полости. Эпигенетика – еще малоизученная область.
Обновлено в 02:01
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина
Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента
Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым
На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-тест наследницы Александра Малинина Киры
Отечественная исполнительница Ольга Зарубина стала гостьей шоу «На самом деле», где призналась, подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина Киры.
Обновлено в 03:24
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00