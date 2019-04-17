Экономика

Банкам могут запретить замораживать счета россиянИзвестия вчера в 18:30

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
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Банкам запретят блокировать счета россиян без веских причин

Комсомольская правда01:17

Банки больше не смогут замораживать счета россиян без причины

News.ruвчера в 19:58

Минфин может запретить банкам замораживать счета россиян

Телеканал 360°вчера в 21:16

Банкам могут запретить замораживать счета клиентов без весомых доказательств

ФАНвчера в 20:33

Минфин предложил ограничить права банков по блокировке счетов

ТК Звездавчера в 22:58

Банкам запретят блокировать операции клиентов без объяснения причин

Инфо24вчера в 21:52

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Известиявчера в 18:30
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Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

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Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Футбол

Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда

Обновлено в 05:19
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Новым членом правления «Газпрома» назначен Геннадий Сухов

Совет директоров "Газпрома" избрал с 15 апреля 2019 года членом правления Геннадия Сухова, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:16
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Экономика

Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза

Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Зеленский уже в три раза опережает Порошенко

За действующего президента готовы отдать голоса только 25,4%. Таким образом, все попытки Порошенко дискредитировать и спровоцировать Зеленского, только увеличивают его шансы на президентство.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия

При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека. Об этом «РИА Новости» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Обновлено в 01:32
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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Космос

Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space

Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Наука

Ученые смогут раньше диагностировать рак ротовой полости

В исследовании принимали участие пациенты, страдающие раком ротовой полости. Эпигенетика – еще малоизученная область.
Обновлено в 02:01
Политика

В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе

Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Общество

Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина

Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Трамп рассказал о главных соперниках в борьбе за пост президента

Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден.
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Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

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Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым

На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-тест наследницы Александра Малинина Киры

Отечественная исполнительница Ольга Зарубина стала гостьей шоу «На самом деле», где призналась, подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина Киры.
Обновлено в 03:24
Общество

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
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