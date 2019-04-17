Экономика
Банкам могут запретить блокировать счета россиянКубанские новости 03:43
В настоящее время банки при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам. В Минфине отмечают, что такие действия кредитных организаций наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
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Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Космос
В России задумались об оснащении МКС орбитальным лазером
Ученые из нижегородского Института прикладной физики РАН (ИПФ) предложили разместить на Международной космической станции (МКС) орбитальный лазер, который, согласно докладу, «может оказаться наиболее эффективным способом борьбы с наиболее опасным космическим мусором».
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Медведев назвал число бедных в России
Как признал Медведев, в России "многим людям трудно".
Обновлено в 10:09
Футбол
Ковачич может перебраться в «Зенит»
Полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, ныне выступающий на правах аренды за "Челси", может пополнить состав "Зенита".
Обновлено в 09:52
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Общество
В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодара» и «Зенита»
Обновлено в 08:27
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Военную полицию ЦВО снабдили «Колпаками»
"В ближайшее время подразделения военной полиции округа совместно с подразделениями антитеррора военных гарнизонов проведут серии антитеррористических тренировок с применением полученных средств", - отметили в ЦВО.
Обновлено в 09:18
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters.
Обновлено в 06:02
Общество
ФАС проверит призывы челябинского кафе «брать в рот за копейки»
Все началось с того, что 13 апреля жители Челябинска обнаружили в социальных сетях неоднозначную рекламу одного из кафе быстрого питания, расположенного в ТРК "Родник".
Обновлено в 03:37
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Валерия: «Иногда плачу в три ручья»
Обновлено в 08:30
Авто
Cadillac представил новый седан CT5
Компания Cadillac представила новый компактный седан класса люкс CT5 2020 модельного года.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25