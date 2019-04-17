Экономика

Банкам могут запретить блокировать счета россиянКубанские новости 03:43

В настоящее время банки при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам. В Минфине отмечают, что такие действия кредитных организаций наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
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Банкам запретят блокировать счета россиян без веских причин

Комсомольская правда01:17

Минфин предложил ограничить права банков по блокировке счетов

ТК Звездавчера в 22:58

Банкам могут запретить замораживать счета россиян

Известиявчера в 18:30

Банкам могут запретить замораживать счета клиентов без весомых доказательств

ФАНвчера в 20:33

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News.ruвчера в 19:58

Банкам запретят блокировать операции клиентов без объяснения причин

Инфо24вчера в 21:52

Минфин может запретить банкам замораживать счета россиян

Телеканал 360°вчера в 21:16
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В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

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Технологии

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
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По поручению Минздрава России в регионе проанализировали штатное расписание ЛПУ и решили сократить 176 заместителей главных врачей.
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Спорт

Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
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Ночью 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, которая происходила на корабле "Союз МС-09".
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В Петербурге, недалеко от Таврического сада, появится общественное пространство «Оранжереи».
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Политика

Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса

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Власти соберут с россиян деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари

По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство намерено предложить учреждениям и гражданам внести добровольные пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.
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Абдель-Азиз предложил Макгрегору сразиться с Гэтжи.
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Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
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Общество

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

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Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
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В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

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Нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно.
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В 2018 году на орбите Земли разрушились восемь спутников

Если в 2017 году и ранее за год в околоземном пространстве разрушался максимум один аппарат, то в прошлом, 2018-м российские военные зафиксировали гибель сразу 8 спутников.
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