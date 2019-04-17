Экономика
Банкам могут запретить блокировать счета россиянКубанские новости 03:43
В настоящее время банки при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам. В Минфине отмечают, что такие действия кредитных организаций наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
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Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»
В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Обновлено в 06:53
Экономика
Саратовский завод «Тантал» может стать банкротом
16 апреля Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" о признании ПАО "Тантал" банкротом.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Модель и звезда передачи "Дом-2" Виктория Боня в студии "Русского радио" поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большую семью.
Обновлено в 07:10
Политика
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Здоровье
В Башкирии 176 замов главврачей лишатся своих постов
По поручению Минздрава России в регионе проанализировали штатное расписание ЛПУ и решили сократить 176 заместителей главных врачей.
Обновлено в 06:06
Спорт
Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу
Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Генпрокуратура может возбудить дело из-за повреждения обшивки «Союза»
Ночью 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, которая происходила на корабле "Союз МС-09".
Обновлено в 05:57
Общество
В центре Петербурга появится общественное пространство «Оранжереи»
В Петербурге, недалеко от Таврического сада, появится общественное пространство «Оранжереи».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Политика
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Власти соберут с россиян деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари
По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство намерено предложить учреждениям и гражданам внести добровольные пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор, Гэтжи отправит тебя на дно
Абдель-Азиз предложил Макгрегору сразиться с Гэтжи.
Обновлено в 03:57
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Политика
На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко
Обновлено вчера в 00:46
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Общество
Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Медведев: Нынешний уровень пенсий не дает достойно жить
Нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно.
Обновлено в 05:45
Космос
В 2018 году на орбите Земли разрушились восемь спутников
Если в 2017 году и ранее за год в околоземном пространстве разрушался максимум один аппарат, то в прошлом, 2018-м российские военные зафиксировали гибель сразу 8 спутников.
Обновлено в 04:16