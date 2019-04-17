Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБРБК 15:29
ЦБ завершил проверку в «Восточном» в августе 2018 года, по итогам которой поручил банку досоздать 16,7 млрд руб. резервов. Основная часть требований была связана с активами, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Артема Аветисяна.
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