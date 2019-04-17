Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБРБК 15:29
ЦБ завершил проверку в «Восточном» в августе 2018 года, по итогам которой поручил банку досоздать 16,7 млрд руб. резервов. Основная часть требований была связана с активами, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Артема Аветисяна.
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«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
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Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
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Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
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Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент Перу
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Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
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Космос
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Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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