Экономика

Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном судеВедомости 12:37

Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию. Такая информация появилась в картотеке дел КС.
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Конституционный суд отказал «Югре» в рассмотрении жалобы на незаконность отзыва лицензии

Банки.ру13:25

Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в КС

Аргументы и Факты13:06

Банку «Югра» не удалось оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Реальное время12:58

Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Ведомости12:37

Банк «Югра» не смог оспорить в КС РФ отзыв лицензии

Интерфакс11:15
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Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
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Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

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Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
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Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
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BMW построит собственный завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Храброво в Калининградской области.
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Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
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Общество

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Обновлено в 09:54
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Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
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WADA отправило образцы из московской лаборатории за пределы России

На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилось сообщение, что из московской антидопинговой лаборатории были извлечены 2 262 образца.
Обновлено в 14:00
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Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
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Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
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Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
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Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
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В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
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Алексей Хотин
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Югра
Банк
Российский частный банк. Полное наименование - Публичное акционерное общество банк «Югра». Штаб-квартира - в Москве. По размеру активов на июль 2016 года занимал 30-е место среди российских банков. 28 июля 2017 года у «Югры» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
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