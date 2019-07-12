Финансы

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капиталаТАСС 08:38

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
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ЦБ сообщил о снижении достаточности капитала банка «Восточный»

Rambler News Service07:46

Банк «Восточный» планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала

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Finam.Ru08:54

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Банк «Восточный» предпринимает действия по восстановлению запаса капитала

ПРАЙМ08:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
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