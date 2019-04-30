Футбол
Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубльZnak.com 13:00
Банк ВТБ приобрел контрольный пакет акций московского футбольного клуба Динамо за 1 рубль, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась милыми фото с дочерью
Шоу очень понравилось маме и дочери. А Кристина еще и поделилась фотографиями, на которых видны их неподдельные эмоции.
Обновлено в 04:16
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Общество
Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки
Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Экономика
Посылки из-за рубежа предложили обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от их стоимости.
Обновлено в 02:34
Общество
Император Японии Акихито отрёкся от престола
Японский император Акихито сегодня официально отрёкся от трона в связи с преклонным возрастом.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.
Обновлено в 14:59
Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 26
Обновлено в 14:57
Авто
Range Rover Sport PHEV проехал на одной заправке 1292 километра
Внедорожник попал в Книгу рекордов России. Range Rover Sport PHEV попал в Книгу рекордов России, проехав 1 292 километра на одной заправке.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев
"На 90-м году жизни 29 апреля скончался генерал-полковник Григорий Кривошеев", - сказал Дерябин.
Обновлено в 15:01
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 загорелся и взорвался после падения
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G, принадлежащий жителю Южной Кореи, загорелся и взорвался после падения, сообщил владелец устройства в блоге Samsung Smartphone Community, опубликовав соответствующие фотографии.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Гаджеты
Смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G поступит в продажу 6 мая
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Пинк призналась, что перенесла несколько выкидышей
Артистка призналась, что пережила несколько выкидышей, первый из которых случился, когда ей было 17 лет.
Обновлено в 07:50
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Хоккей
«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд
Хоккейный клуб «Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера.
Обновлено в 15:30