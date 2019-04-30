Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»Pravda.Ru 11:19
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс". Сделка оформлена окончательно, ее стоимость - символическая сумма в 1 рубль.
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Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Обновлено в 10:08
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика
Трамп пригрозил Кубе санкциями из-за поддержки Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции «самого высокого уровня» в отношении Кубы из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:37
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено в ответ заявил, что суд примет меры в отношении ответственных за попытку переворота военных и решительно осудил силовой сценарий захвата власти.
Обновлено в 08:27
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Происшествия
На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»
1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
Обновлено в 19:34
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Стоит упомянуть о том, что Lada Raven стала прототипом австрийского электрокара Milan Red от компании Milan Automotive, а также украинского автомобиля Himera Q с электрической силовой установкой и графеновой батареей.
Обновлено в 14:06
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
SDF захватили более пяти тысяч боевиков в Сирии
«Сирийские демократические силы» (SDF) захватили около пяти тысяч иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщил РИА «Новости» представитель политического крыла организации Бассам Сакер.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
«Мои любимые наряды»: Волочкова нашла необычное применение балетным пачкам
Балерина прикрыла голову одним концертным платьем и выставила второе на манер щита. «Мои любимые наряды», — подписала Анастасия Волочкова.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Финансы
Финансисты оценили целесообразность покупки валюты к отпуску
Специалисты по финансовому рынку поделились прогнозами на динамику рубля в ближайшей перспективе и рассказали, стоит ли покупать иностранную валюту в преддверии сезона летних отпусков.
Обновлено в 21:38
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Теннис
Шарапова попала в десятку самых красивых спортсменок мира
Российские теннисистка Мария Шарапова и прыгунья в длину Дарья Клишина оказались в десятке самых красивых спортсменок мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Происшествия
Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия
Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).
Обновлено в 03:51
Технологии
Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 09:18
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко осудили за обнаженное фото
Певица позировала обнаженной на фоне панорамного окна.
Обновлено в 18:30
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24