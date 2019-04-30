Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»Pravda.Ru 11:19

Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс". Сделка оформлена окончательно, ее стоимость - символическая сумма в 1 рубль.
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Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо». Что ждёт бело-голубых

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Сделка завершена: «Динамо» вернулось под контроль банкиров

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Sport24.ru11:53

Гендиректором «Динамо» может стать бывший вице-президент клуба Юрий Белкин

Sports.ru06:29
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