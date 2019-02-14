Футбол

Банк ВТБ купит «Динамо» за один рубльSport24.ru 05:00

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В декабре 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета «Динамо» за один рубль. При этом банк остался спонсором команд, входящих в состав Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
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