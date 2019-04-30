Футбол
Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубльМойка78 14:34
Банк ВТБ завершил сделку по покупке московского футбольного клуба «Динамо». Контрольный пакет акций клуба обошелся в 1 рубль. Как сообщает пресс-служба «Динамо» вместе с этим был решен вопрос о реструктуризации долга клуба перед одноименным спортивным сообществом.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Футбол
Кечинов: обещания Кононова в «Спартаке» сразу вызвали смех
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова за высказывания, данные им в начале работы в стане "народной команды".
Обновлено в 14:15
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено в 19:54
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Хоккей
Ковальчука выбрали капитаном сборной России
Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин сравнил себя с тортом от Рената Агзамова
Обновлено в 10:00
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Общество
Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию
«Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Стрельба на улицах Каракаса, есть пострадавшие
Обновлено в 15:20
Происшествия
При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено в 19:15
Экономика
«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза
Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании "Сургутнефтегаз" по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 19:52
Кино
Супруги Обама представили первоначальный список проектов для Netflix
Продюсерская компания Higher Ground Productions, владельцами которой являются экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с компанией Netflix.
Обновлено в 21:48
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В Канкуне неизвестный застрелил постояльца отеля
Постоялец одного из отелей туристической зоны Канкуна в Мексике был застрелен неизвестным, сообщило издание Universal.
Обновлено в 18:41
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Технологии
Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий
Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено в 19:21