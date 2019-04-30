Футбол

Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубльМойка78 14:34

Банк ВТБ завершил сделку по покупке московского футбольного клуба «Динамо». Контрольный пакет акций клуба обошелся в 1 рубль. Как сообщает пресс-служба «Динамо» вместе с этим был решен вопрос о реструктуризации долга клуба перед одноименным спортивным сообществом.
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Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо». Что ждёт бело-голубых

Чемпионат13:00

Сделка завершена: «Динамо» вернулось под контроль банкиров

Спорт-Экспресс13:00

ВТБ завершил покупку «Динамо» за 1 рубль. Белкин будет назначен гендиректором клуба

Бомбардир.ру11:33

Банк ВТБ завершил сделку по приобретению «Динамо»

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Соловьев возглавит совет директоров ФК «Динамо», Белкин станет гендиректором

ТАСС11:44

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо» за 1 рубль

Sport24.ru11:53

Гендиректором «Динамо» может стать бывший вице-президент клуба Юрий Белкин

Sports.ru06:29
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