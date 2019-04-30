Футбол
Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубльМойка78 вчера в 14:34
Банк ВТБ завершил сделку по покупке московского футбольного клуба «Динамо». Контрольный пакет акций клуба обошелся в 1 рубль. Как сообщает пресс-служба «Динамо» вместе с этим был решен вопрос о реструктуризации долга клуба перед одноименным спортивным сообществом.
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Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо» за 1 рубль
Sport24.ruвчера в 11:53
ВТБ завершил покупку «Динамо» за 1 рубль. Белкин будет назначен гендиректором клуба
Бомбардир.рувчера в 11:33
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