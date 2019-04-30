Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубльМойка78 вчера в 14:34

Банк ВТБ завершил сделку по покупке московского футбольного клуба «Динамо». Контрольный пакет акций клуба обошелся в 1 рубль. Как сообщает пресс-служба «Динамо» вместе с этим был решен вопрос о реструктуризации долга клуба перед одноименным спортивным сообществом.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Общество Тони Роббинса отказались снова привозить в Россию «Подавляющая часть населения нашей страны просто не хочет, чтобы Тони приезжал еще раз в Россию», — подчеркнул ректор, отметив, что «Синергия» как организатор не может игнорировать общественное мнение.

Политика Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Футбол «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Финансы Рубль перед майскими праздниками резко упал до 65 за доллар Эксперты объясняют это техническими факторами конца месяца и предстоящими майскими праздниками.

Авто Гибридный Range Rover Sport установил рекорд пробега без дозаправки Подключаемый гибрид Range Rover Sport PHEV установил новый рекорд дальности пробега без дозаправки и подзарядки.

Общество Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.

Политика Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Экономика Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.

Происшествия Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Политика Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Политика Путин поздравил нового императора Японии Президент РФ Владимир Путин в поздравлении новому императору Японии Нарухито отметил, что Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог и взаимодействуют в решении актуальных проблем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Кино Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом Отмечается также, что лента установила еще один абсолютный рекорд - по общей сумме предварительно проданных билетов (более 305 миллионов рублей).Напомним, что "Мстители 4: Финал" стартовал в России на несколько дней позже, чем в остальных странах.