Экономика

Банк «Траст» завершил присоединение АвтовазбанкаТАСС 04:52

Банк "Траст", на основе которого был создан банк непрофильных активов, завершил процедуру присоединения Автовазбанка. Балансовая стоимость активов, переданная в банк непрофильных активов, составила 340 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Траста".
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с чего всё началось

«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

Присоединение Автовазбанка к «Трасту» завершает «формирование контура банка непрофильных активов», отметил Соколов. Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом переданных ранее от банков «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн руб.
РБК00:00

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Банк непрофильных активов завершил консолидацию

News.ru05:49

Банк «Траст» завершил присоединение Автовазбанка

ТАСС04:52

«Траст» присоединил АвтоВАЗбанк

Ведомости00:40

Автовазбанк передан в «Траст» вместе с «проблемными» активами

Коммерсантъ02:00

Банк «Траст» присоединил самарский «Автовазбанк»

Реальное время01:24

«Траст» присоединил Автовазбанк и завершил консолидацию активов санируемых банков

Интерфакс03:44

«Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст»

РБК00:00
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«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

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Суд Амстердама рассмотрит дело о скифском золоте

Голландские судьи вернутся к обсуждению вопроса о принадлежности произведений искусства, которые были вывезены из Крыма, когда он был украинским В понедельник, 11 марта, в апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по делу о коллекции экспонатов, которые на протяжении пяти лет не могут вернуться на родину.
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Певица Юлия Началова попала в реанимацию

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Обновлено в 04:47
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В СМИ опубликовали запись разговора кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с олигархом Игорем Коломойским.
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Митинг памяти Бориса Немцова затруднил движение у Финляндского вокзала

Митинг памяти оппозиционера Бориса Немцова парализовал движение рядом с площадью Ленина в Петербурге днем 24 февраля.
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Минсельхоз скорректировал Доктрину продовольственной безопасности

Проект разрабатывают в связи с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
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Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
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Происшествия

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В Новокузнецке не хватает 7,5 тысячи пар рабочих рук

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