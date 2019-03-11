Банк «Траст» завершил присоединение АвтовазбанкаТАСС 04:52

Присоединение Автовазбанка к «Трасту» завершает «формирование контура банка непрофильных активов», отметил Соколов. Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом переданных ранее от банков «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн руб.

с чего всё началось

Банк "Траст", на основе которого был создан банк непрофильных активов, завершил процедуру присоединения Автовазбанка. Балансовая стоимость активов, переданная в банк непрофильных активов, составила 340 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Траста".

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