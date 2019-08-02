Финансы

Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%РБК вчера в 14:04

1 фото
Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка. Количество голосов при этом увеличилось с 6,6 млн до 29,6 млн. Ранее, 19 июля, «Траст» стал владельцем 5,7% акций ОВК.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Банк «Траст» инвестирует в вагоностроение

Красная весна03:31

Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

РБКвчера в 14:04

БАНК ТРАСТ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ В ОВК С 5,7% ДО 25,52% -- ИФ ЦИТИРУЕТ БАНК

Financial Oneвчера в 10:26

Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52%

Ведомостивчера в 11:03

Банк «Траст» нарастил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

ТАССвчера в 10:31

Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,5%

ПРАЙМвчера в 10:30

Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании

Rambler News Serviceвчера в 11:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество

Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Альпинист из Румынии получил травму при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 02:40
Гаджеты

Стало известно о новых функциях оболочки EMUI 10

Новая оболочка создается на базе Android Q, поэтому помимо собственных функций она получит еще нововведения реализованные непосредственно самой Google.
Обновлено в 03:37
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты

Xiaomi представила новые «умные» часы для детей

О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Прикамье на пожаре погибли двое взрослых и пятилетний ребенок

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе

Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Происшествия

У берегов Суматры произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Финляндия ужесточает требования для получения визы

В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Политика

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Общество

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

Месси дисквалифицировали на три месяца

Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Самолёты Ил-76 приступили к тушению лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Это не Гайдулян: Валентина Рубцова рассказала о «СашеТане» и настоящем муже

Многие поклонники сериалов "Универ" и "СашаТаня" считают, что муж Тани, которую там играет Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян – ее партнер по этим фильмам.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие

ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины

Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии

Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

Обновлено вчера в 11:22
Футбол

«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео о переходе Малкома

«Зенит» подшутил над «Ромой» в видео презентации Малкома. О переходе бразильского форварда сине-бело-голубые объявили в пятницу.
Обновлено вчера в 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное