Финансы

Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52%Ведомости 11:03

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Банк «Траст» увеличил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) с 5,7 до 25,5225%, говорится в материалах кредитной организации. «Траст» в июле этого года стал владельцем 5,7% акций ОВК, получив их от «Открытие холдинга» в счет задолженности.
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Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании

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